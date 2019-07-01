Портнов заявив про обшуки на "Прямому". У ДБР і на каналі заперечують

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Портнова.

"Друзі, хороші новини з телеканалу Порошенка Прямий. Там зараз відбувається санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізації акцій телеканалу через кіпрську компанію. Не перемикайтеся", - сказано в повідомленні.

У свою чергу, на "Прямому" назвали інформацію про обшуки фейком.

"Слова Портнова це фейк. Не ведіться. Що було насправді. Я щойно розмовляв із власником каналу Володимиром Макеєнком. Приїжджали в Парус представники ДБР, до них спустився юрист Прямого і віддав бухгалтерські документи, які і так є в Податковій. Жодних вилучень, жодних обшуків. Але з огляду на накат на канал, все може бути", - пише в своєму Telegram-каналі ведучий телеканалу, політолог Тарас Березовець.

Також Березовець заявив, що це "замовна атака з боку Офісу президента і його голови Богдана".

"Слідчі не проводили обшуки і вилучення документів на телеканалі "Прямий", - заявили у прес-службі ДБР, зазначивши, що поширена в ЗМІ інформація про проведення обшуків не відповідає дійсності.

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