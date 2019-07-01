Внаслідок обстрілу санітарного автомобіля під Водяним загинули старший матрос Сергій Майборода і сержант Ірина Шевченко. ФОТО (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, сьогодні раніше штаб ООС повідомив про обстріл санітарного автомобіля під Водяним, внаслідок чого один військовослужбовець загинув на місці, а двоє були поранені. Пізніше стало відомо, що в лікарні від поранень померла військовий медик.

Користувачі в Facebook повідомляють, що загинула військовий медик Ірина Шевченко. У неї на сторінці друзі і близькі висловлюють свої співчуття.







Читайте інтерв'ю з Іриною Шевченко на Цензор.НЕТ: Старший матрос Ірина Шевченко: "Я про себе молюся:" Господи, не заради себе прошу, а пацана довезти". І тільки тир - і винесло нас"

Пізніше командування 36-ї окремої бригади морської піхоти оприлюднило імена обох загиблих військовослужбовців.