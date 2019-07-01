На Харківщині податківці домоглися від ІТ-підприємства відшкодування в бюджет 3,7 млн грн несплачених податків

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Зокрема, було встановлено, що керівник підприємства, яке надає послуги в галузі інформаційних технологій, в період 2014 - 2017 років документально оформив низку операцій з придбання програмного забезпечення у фізичних осіб - підприємців, які одночасно є працівниками підприємства, внаслідок чого умисно ухилився від сплати податків.

Завдяки вжитим під час слідства заходам завдані державі збитки в сумі понад 3,7 млн ​​грн відшкодовано в повному обсязі, в зв'язку з чим судом буде розглянуто питання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

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