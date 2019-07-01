Важливо використовувати розведення сил у Станиці Луганській як основу для подальших кроків з імплементації мінських угод, - Маас

Про це йдеться у його заяві для преси, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей успіх також демонструє, що прогрес на Сході України можливий. І це є той проблиск надії на пошук миру", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства ФРН.

Він назвав розведення сил в районі Станиці Луганської важливим кроком.

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"На цей конкретний вклад з покращення ситуації на місцях ми сподівалися вже давно. Добре, що сторони підтримали імпульс України з цього приводу", - сказав він.

Німецький міністр вказав на важливість використання розведення сил як основи для подальших кроків з імплементації Мінських домовленостей та в рамках мирного врегулювання конфлікту, "особливо стосовно зобов’язань сторін щодо стійкого припинення вогню".

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

СММ ОБСЄ підтвердила розведення сил. На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.