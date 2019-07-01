Волкер і Зеленський у Торонто обговорять подальші кроки України після розведення сил у Станиці Луганській

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я маю честь очолювати потужну делегацію США на цю важливу подію - Ukraine Reform Conference, яка може допомогти прискорити ключові реформи, сприяти налагодженню економічних зв'язків і дати дорогу добробуту українців", - написав Волкер у своєму Twitter.

Зустріч відбудеться в Канаді, куди президент вирушить з офіційним візитом. Зеленський вилетів у Торонто вже сьогодні.

На даний момент відомо, що президент збирається обговорити з Волкером подальші кроки України після розведення військових сил у Станиці Луганській.

Основна мета візиту Зеленського - зустріч із прем'єром Канади Трюдо, де відбудеться підписання українсько-канадських двосторонніх документів та участь у Конференції з питань реформ в Україні.

Крім того, 2 липня глава держави разом із дружиною Оленою Зеленською покладе квіти до Меморіалу жертвам Голодомору. В останній день візиту, 3 липня, Зеленський зустрінеться в парламенті Канади з представниками канадського бізнесу і групою дружби з Україною.

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