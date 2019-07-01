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01.07.19 17:29

Зеленський звільнив п'ятьох голів РДА на Київщині

Президент України Володимир Зеленський звільнив голів Бородянської, Васильківської, Вишгородської, Обухівської та Поліської районних державних адміністрацій Київської області.

Зеленський звільнив п'ятьох голів РДА на Київщині

Відповідні розпорядження опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Президент, зокрема, звільнив Вадима Чередника з посади голови Бородянської РДА; Владислава Одинця - з посади голови Васильківської РДА, В'ячеслава Савенка - з посади голови Вишгородської РДА Київської області.

Також звільнено Михайла Письменного з посади голови Обухівської РДА та Олександра Жданова з посади голови Поліської РДА.

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Всіх чиновників звільнено "у зв'язку із закінченням терміну повноважень Президента України".

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