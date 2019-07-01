"Володимире, у світі є країни, де 12% людей ходять у туалет на вулиці", - кандидат у прем'єри Великої Британії Джонсон відповів Путіну на слова про крах лібералізму

Як інформує Цензор.НЕТ, Джонсон написав для The Telegraph колонку під назвою "Ми доведемо, що Володимир Путін не має рації, покинувши Євросоюз до 31 жовтня".

Володимир Путін заявив, що ліберальна ідея "пережила себе", під час інтерв'ю The Financial Times, яке було опубліковано 27 червня.

Джонсон вважає, що абсурдність слів Путіна підтверджують економічні факти.

"Вільне та відкрите суспільство буде - в цілому - найкращим місцем для старту бізнесу. Воно стане найбезпечнішим місцем для інвестицій. Це буде найкраще місце для того, щоб завести сім'ю. Це буде найкраще місце для життя", - написав британський політик.

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За словами Джонсона, Велика Британія доводить це своїм прикладом, будучи економічно розвиненою, технічно просунутою та культурно багатою країною. У британців є два "гаранти і захисники соціальної свободи - демократія і верховенство права", стверджує Джонсон.

Він упевнений, що ці ліберальні цінності безпосередньо пов'язані з економічним благополуччям: "Якщо політика не можна усунути з посади демократичним шляхом, поширюватиметься корупція, знижуватиметься ефективність, люди страждатимуть, а бідність - зростатиме".

"Говорячи прямо, Володимире, у світі є країни, де капітал, як кажуть, зосереджений у руках олігархів і поплічників (вождя - Ред.), де журналістів вбивають, де над "ліберальними цінностями" сміються, де, за даними Росстату, третина населення не може дозволити собі більше двох пар взуття на рік, 12% людей ходять у туалет на вулиці, а реальні доходи знижуються п'ять років поспіль", - написав Джонсон.

Також ексмер Лондона заявив, що саме завдяки демократії британці проголосували за вихід з Євросоюзу, де владу в своїх руках зосередили політики з Брюсселя. Текст закінчується словами: "Якщо ми хочемо підтримати ліберальні цінності, ми маємо покинути ЄС до 31 жовтня - і ми це зробимо".