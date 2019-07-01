Хлопець помер після конфлікту на випускному на Харківщині, - поліція

Бабуся загиблого розповіла, що 29 червня близько 23:00 її онук повернувся додому після святкування випускного у стані алкогольного сп'яніння і ліг спати, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області. Близько 16:00 наступного дня жінка виявила тіло хлопця без ознак життя і звернулася в поліцію.

Згідно з довідкою експертного дослідження, у загиблого були виявлені тілесні ушкодження.

Вжитими заходами поліцейські оперативно встановили особу, причетну до скоєння кримінального злочину. Ним виявився 17-річний хлопець.

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Під час досудового розслідування працівники поліції з'ясували, що 29 червня близько 22:00 біля школи в селі Таранівка між двома хлопцями сталася сварка. Під час конфлікту зловмисник перекинув юнака через себе, той впав і вдарився головою об асфальт.

Слідчим Зміївського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Юнакові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років. Наразі вирішується питання про повідомленні йому підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.