"Ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню", - Зеленський про обстріл найманцями РФ санітарного автомобіля

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбуці.

" Щойно приземлилися на дозаправку. Дізнався сумну новину з Донбасу. Двоє загиблих, один поранений. Обстріл санітарного автомобіля у Водяному – порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна й підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі".

Зеленський підкреслив, що Україна завжди діяла в рамках міжнародних домовленостей і міжнародного права, і закликав партнерів у Європі і США "належним чином відреагувати на дії, що аж ніяк не наближають нас до миру".

Нагадуємо, 1 липня у результаті обстрілу санітарного автомобіля найманцями РФ під Водяним від поранень загинули старший матрос Майборода Сергій Григорович і сержант Шевченко Ірина Вікторівна.