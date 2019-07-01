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01.07.19 18:01

"Ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню", - Зеленський про обстріл найманцями РФ санітарного автомобіля

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл найманцями РФ медичного автомобіля на Донбасі, у результаті якого загинуло 2 військовослужбовців ЗСУ.

"Ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню", - Зеленський про обстріл найманцями РФ санітарного автомобіля

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбуці.

" Щойно приземлилися на дозаправку. Дізнався сумну новину з Донбасу. Двоє загиблих, один поранений. Обстріл санітарного автомобіля у Водяному – порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна й підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі".

Зеленський підкреслив, що Україна завжди діяла в рамках міжнародних домовленостей і міжнародного права, і закликав партнерів у Європі і США "належним чином відреагувати на дії, що аж ніяк не наближають нас до миру".

Нагадуємо, 1 липня у результаті обстрілу санітарного автомобіля найманцями РФ під Водяним від поранень загинули старший матрос Майборода Сергій Григорович і сержант Шевченко Ірина Вікторівна.

Ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню, - Зеленський про обстріл найманцями РФ санітарного автомобіля 01

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