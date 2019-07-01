Ватажкові терористів "ЛНР" Пасічнику повідомлено про нову підозру за трьома статтями Кримінального кодексу, - Сарган

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку прес-секретаря генпрокурора Юрія Луценка Ларису Сарган, Леоніду Пасічнику повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, вчиненні з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), ч. 1 ст. 258-3 (керівництво терористичною організацією) КК України.

Слідство встановило, що 25 листопада 2017 року "народна рада ЛНР" призначила Пасічника "виконувачем обов’язків голови Луганської народної республіки". У вересні-жовтні 2018 року він подав до "центральної виборчої комісії ЛНР" заяву про реєстрацію його кандидатури на посаду "голови ЛНР" і виграв проведені всупереч чинному законодавству України "чергові вибори".

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"Перебуваючи на посаді ватажка терористів, підозрюваний самостійно вчиняє дії та бере участь у прийнятті колегіальних рішень, спрямованих на функціонування системи так званих органів влади "ЛНР" та діяльності так званої "народної міліції ЛНР", вчиняє дії на підтримку режиму окупації частини Луганської області Російською Федерацією, фактично очолює її окупаційну адміністрацію, створює умови для функціонування озброєних підрозділів терористичної організації "ЛНР", видає учасникам терористичної організації "ЛНР" накази, розпорядження, надає доручення, у тому числі, які стосуються здійснення збройного опору задіяним у проведенні операції Об’єднаних сил (ООС) військовослужбовцям Збройних Сил України та іншим військовим підрозділам, приймає звіти про виконання тих чи інших дій, застосовує заходи впливу щодо учасників терористичної організації за невиконання наказів і доручень або порушення встановлених правил поведінки учасниками "ЛНР", підшукує нових членів терористичної організації та призначає їх на відповідальні керівні посади, виконує інші протиправні дії.

Таким чином, в період з 25 листопада 2017 року по теперішній час, достовірно знаючи, що "ЛНР" діє всупереч Конституції України та нормативно-правових актів України, вказана особа умисно, вчиняє дії, направлені на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та керує терористичною організацією "ЛНР", - пише Сарган.

Вона нагадує, що стосовно Пасічника як керівника псевдодержавного органу "міністерства державної безпеки ЛНР", направлено обвинувальний акт до суду за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України, який на даний час розглядається судом.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої, санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.



