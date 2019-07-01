Автор позову до лоукостерів SkyUp написала заяву про відмову від позовної заяви

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє програма "Схеми".

На підставі позову Пасенко Баришівський суд призупинив ліцензію авіаперевізника, проте жінка заявляє, що жодного позову до суду не подавала.

За інформацією журналістів, 25 червня Державна авіаційна служба отримала від Пасенко копію відмови від позову.

"Ми не знаємо, чи зареєстрована вона в суді. Авіакомпанія копії поки не отримувала", - прокоментували цю інформацію в SkyUp.

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Позовна заява, на підставі якої суд призупинив ліцензію перевізника, є в розпорядженні "Схем". У ній говориться, що Пасенко купила квитки на рейс 17 травня в Шарм-ель-Шейх із вильотом з аеропорту "Київ" (Жуляни).

"16 травня, як зазначено в документі, "туристці" повідомили, що виліт переноситься на 20 травня через нібито відсутність літаків. Всі ці дані разом із добіркою негативних відгуків щодо авіакомпанії в мережі, "позивачка" вказала в заяві як причину відмови від поїздки", - зазначають журналісти.

Саме це і стало підставою для призупинення дії ліцензії компанії.

Водночас в SkyUp запевняють, що того дня рейси затримувалися більш ніж на 4 години, а не на три дні, і не в аеропорту "Київ", а в Борисполі, а з Жулян взагалі вильотів не було.