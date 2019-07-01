У дитячому таборі на Миколаївщині масове отруєння дітей, поліція почала кримінальне провадження

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ, про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

"Відомо, що сьогодні в медичний заклад із харчовим отруєнням було доставлено 16 дітей. Іншим лікарі надавали допомогу на території закладу", - йдеться в повідомленні.

Поліція порушила справу за статтею 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

"Зараз поліцейські опитують потерпілих і працівників закладу, а також встановлюють постачальників продуктів харчування", - розповіли правоохоронці.

За даними "Depo.Хмельницький", йдеться про табір "Салют", в який відправили 114 дітей із числа обдарованих, сиріт, учасників АТО з Кам'янця-Подільського. Як повідомило джерело, отруїлося 40 дітей.

"Батьки маленьких відпочиваючих також скаржаться на жахливі умови і антисанітарію в таборі, постійні крадіжки і неякісне харчування", - пише видання.

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