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01.07.19 19:57

На Волині в ДТП з автомобілем швидкої допомоги загинув пацієнт, 3 особи госпіталізовано - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 01 липня, на перехресті доріг поблизу села Оконськ Маневицького району Волинської області зіткнулися автомобіль швидкої медичної допомоги та вантажівка. У дорожньо-транспортній пригоді одна особа загинула, трьох госпіталізовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Волині в ДТП з автомобілем швидкої допомоги загинув пацієнт, 3 особи госпіталізовано - Нацполіція 01

ДТП сталася о 13 годині. Автомобіль екстреної медичної допомоги Peugeot Boxer під керуванням 42-річного водія, виїжджаючи на головну дорогу, зіткнувся з вантажівкою Volvo, за кермом якої перебував 27-річний житель міста Сарни Рівненської області.

Внаслідок ДТП загинув 75-річний пасажир швидкої, житель Луцького району. Водія швидкої допомоги, 56-річного фельдшера, а також 42-річну дочку загиблого, госпіталізували в реанімацію Маневицької центральної райлікарні.

На Волині в ДТП з автомобілем швидкої допомоги загинув пацієнт, 3 особи госпіталізовано - Нацполіція 02

Попередньо, слідчі кваліфікують подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

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