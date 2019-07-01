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01.07.19 19:45

ДБР підтверджує обшуки на телеканалі "Прямий" - "всі дії здійснюються в рамках законодавства"

Державне бюро розслідувань підтвердило, що проводить обшуки на телеканалі "Прямий". У ДБР оприлюднили інформацію про обшук у "зв'язку зі значним суспільним резонансом".

ДБР підтверджує обшуки на телеканалі "Прямий" - "всі дії здійснюються в рамках законодавства"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні ДБР в Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Державне бюро розслідувань сьогодні проводить слідчі дії в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

Їх конкретизація поки неможлива, враховуючи таємницю досудового розслідування.

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Наголошуємо, що всі слідчі дії в кримінальному провадженні здійснюються виключно в рамках чинного законодавства".

Як повідомляє Цензор.НЕТ раніше колишній заступник глави Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов стверджував, що співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки на телеканалі "Прямий".

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