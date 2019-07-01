ДБР підтверджує обшуки на телеканалі "Прямий" - "всі дії здійснюються в рамках законодавства"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні ДБР в Фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Державне бюро розслідувань сьогодні проводить слідчі дії в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо купівлі-продажу телеканалу "Прямий".
Їх конкретизація поки неможлива, враховуючи таємницю досудового розслідування.
Наголошуємо, що всі слідчі дії в кримінальному провадженні здійснюються виключно в рамках чинного законодавства".
Як повідомляє Цензор.НЕТ раніше колишній заступник глави Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов стверджував, що співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки на телеканалі "Прямий".