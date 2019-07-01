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01.07.19 20:17

На 16 членів ЦВК чинять інформаційний тиск, - Сліпачук. ВIДЕО

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила про інформаційні атаки на 16 членів ЦВК.

Вона заявила, що відбувається так зване медіакіллерство, тобто інформаційні загрози під час передвиборчої кампанії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Втім, Сліпачук запевнила, що ЦВК є незалежним органом, а всі факти тиску пообіцяла передати правоохоронцям.

"Зараз дедалі частіше з'являються інформаційні вкидання і провокації, спрямовані на дискредитацію як особисто мене як голови ЦВК, так і на адресу інших членів ЦВК, а також їхніх сімей. Ці медійні істерики спрямовані на нагнітання загальної ситуації і справді провокаційні. Я хочу сказати, що я відстоюватиму незалежність ЦВК, безумовно", - зазначила голова Центрвиборчкому.

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