Допуск на вибори Клюєва - це пряма загроза національній безпеці, - Чорновіл

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили, про це під час брифінгу заявила народний депутат України, кандидат від Партії "Європейська Солідарність" Тетяна Чорновол.

Вона також зазначила, що цілий перелік осіб, які були в бігах останні 5 років і переховувалися від українського правосуддя за злочини часів Януковича, наразі повертаються в Україну через відповідні судові рішення.



"Хочу нагадати, що Клюєв останні п`ять років був в бігах, жив в комфортній Європі, і багато часу перебував в гостях у Путіна в Москві…", – сказала Чорновол.





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"Суд же встановив, що увесь цей час Клюєв проживав в Донецьку… Формально – так, Донецьк це територія України. Формально – так, людина, яка живе останні 5 років в Донецьку, має повне право згідно Конституції балотуватися в народні депутати… Однак суд жодним чином не міг встановити, що Клюєв 5 років жив у Донецьку, по тій причині, що Донецьк зараз окупований військами РФ, окупований агресором… Відповідно суд не міг ніяким чином встановити факт проживання Клюєва усіх цих 5 років в Донецьку… І найголовніше – це означає, що формально суд встановив, що немає ніякої агресії, немає ніякого тероризму, немає війни… Це – капітуляція",- переконана парламентар.



Народний депутат вважає, що спосіб, який обрав Клюєв, аби повернутися у політичне поле України, є найбільш небезпечним, бо має пряме відношення до загроз національній безпеці. Саме тому , за словами Тетяни Чорновол, президент має негайно зібрати РНБО. "На цьому засіданні РНБО також потрібно розглянути усі подібні прецеденти. Адже, якщо ми це "проковтнемо", то така ситуація може піти "валом", поставити під сумнів державність України, поставити під сумнів наявність агресії Росії", – переконана Тетяна Чорновол.

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