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01.07.19 20:54

Двоє українських воїнів загинуло, двоє дістали поранення. Ворог порушив перемир'я 10 разів, - штаб ООС

Від початку доби ворог десять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Двоє українських воїнів загинуло, двоє дістали поранення. Ворог порушив перемир'я 10 разів, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

три рази поблизу населеного пункту Водяне - з гранатометів різних систем, озброєння БМП, стрілецької зброї та снайперського вогню;

поруч з Авдіївкою - з мінометів калібру 120 мм;

околиці Мар'їнки - з мінометів калібру 120 і 82 мм і гранатометів різних систем.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Новоолександрівки, - з мінометів калібру 120 мм;

двічі околиці Новолуганського - з мінометів калібру 120 і 82 мм;

неподалік Зайцевого - з міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета;

в районі населеного пункту Луганське - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців загинуло, ще двоє дістали поранення. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

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