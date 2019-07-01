Верховний суд роз'яснив свою позицію щодо Клюєва: ми не зобов'язували його реєструвати, а ухвалили рішення, що ЦВК має повторно розглянути це питання

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні, поширеному прес-службою Верховного суду ввечері в понеділок, 1 липня.

"У зв'язку з поширенням недостовірної інформації про рішення Верховного суду про реєстрацію Клюєва кандидатом у народні депутати, повідомляємо про зміст відповідного рішення ВС. Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду скасував рішення суду першої інстанції в частині зобов'язання ЦВК зареєструвати кандидатом у народні депутати Андрія Клюєва, зате зобов'язав ЦВК повторно розглянути документи щодо його реєстрації", - наголошується в тексті.

У Верховному суді нагадали, суд першої інстанції повністю задовольнив позовні вимоги "Ліберальної партії України", яка висунула Клюєва кандидатом у депутати. А Касаційний адміністративний суд Верховного суду це визначення скасував.

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"Суд першої інстанції позовні вимоги задовольнив повністю: постанову ЦВК скасував і зобов'язав зареєструвати Клюєва кандидатом у народні депутати. Верховний суд скасував це рішення в частині зобов'язання ЦВК зареєструвати особу кандидатом у народні депутати", - підкреслили в прес-службі Верховного суду.

Рішення Верховного суду щодо Клюєва пояснили тим, що ЦВК не вивчала даних Держприкордонслужби, які б підтвердили або спростували факт п'ятирічного проживання ексглави АП на території України.

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