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01.07.19 21:37

Затримано двох жителів Києва, які через інтернет "мінували" Харків, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці під час проведення спеціальної операції на території Києва затримали двох жителів столиці, які займалися розсилкою через інтернет свідомо неправдивих повідомлень про загрозу громадській безпеці на території Харкова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Затримано двох жителів Києва, які через інтернет мінували Харків, - Нацполіція 01

Стосовно підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1 млн 440 тис. гривень.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна або без такої.

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Проводяться слідчі та розшукові дії з метою встановлення всіх учасників терористичної діяльності та їхньої причетності до аналогічних фактів, які мали місце в інших регіонах України.

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