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01.07.19 21:44

Ми не відійшли з позицій, а в певному сенсі їх покращили - заступник командувача штабу ООС Бондар

Заступник командувача штабу операції Об'єднаних сил на Донбасі генерал-майор Богдан Бондар запевнив, що українські військові не відійшли з позицій поблизу Станиці Луганської, де відбулося розведення сил, а поліпшили їх.

Ми не відійшли з позицій, а в певному сенсі їх покращили - заступник командувача штабу ООС Бондар

Як передає Цензор.НЕТ, про це генерал-майор заявив в ефірі Громадського ТВ.

"Ми покращили в певному сенсі і зайняли позиції, скажімо так, більш підготовлені. Зокрема, можливостями протидії артилерії бойовиків, протитанкових ракетних комплексів, як це було, наприклад, сьогодні з санітарним автомобілем", - розповів Бондар.

Він також зазначив, що водночас, вдалося змусити бойовиків суттєво змінити позиції.

"Ми змусили бойовиків відступити з нашого берега і реально відійти на 1500-1600 метрів від тих позицій на яких вони перебували", - підкреслив заступник командувача штабу ООС.

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