Український політв'язень Литвинов, переведений із РФ до Харкова, хотів би, щоб президент звернув на нього увагу і помилував, - адвокат Лихачов

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, Громадське радіо поспілкувалося з адвокатом Сергія Литвинова, Романом Ліхачовим.

"У середу розглядатиметься питання зняття з нього статусу "схильний до втечі", це частково обмежувало його права. На даний момент ми з ним узгодили перелік необхідних речей і продуктів. Найближчим часом цей список буде опубліковано, з його згоди", — повідомив адвокат Роман Ліхачов.

"Також ми з ним узгодили низку питань з приводу того, що зараз не вийде з помилуванням, то ми займатимемося (звільненням —ред.) по процедурі умовно дострокового звільнення. В колонії ставлення до нього нормальне, конкретних скарг у нього немає, окрім, звісно, бажання, щоб президент звернув на нього увагу і помилував", — акцентував увагу адвокат.

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Адвокат прокоментував питання щодо судового рішення у справі Сергія Литвинова: наразі він не бачив у реєстрі ухвали суду.

"За медичними показниками стан здоров’я у нього задовільний. Але все таки людина майже цілих 5 років відсиділа у в’язниці, за те, чого він не скоювала, звісно, стан не дуже хороший. Зараз він дуже хоче побачити рідних, бо 5 років він нікого не бачив. У нього старша донька зараз випускниця. Зрозуміло, що йому би дуже хотілося її побачити. Вони проживають у станично-луганському районі. Сім’я досить бідна. Тому, як правило, навіть немає можливості приїхати. Мати — літня людина, їй теж хотілося б побачити сина", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, Сергій Литвинов — громадянин України, який проживав у Луганській області у селі Комишне, це 5 кілометрів від російського кордону. Справа з його засудженням російським судом є однією з політично мотивованих. Спочатку йому були висунуті обвинувачення у воєнних злочинах, потім вони були перекваліфіковані на бандитизм, але так само в контексті збройного конфлікту на території України. Його звинуватили в тому, що він, бувши бійцем батальйону "Дніпро-1", якого там не було взагалі, начебто вчиняв якісь розбійницькі дії. Наприкінці червня 2019 року з’явилася інформація про те, що Сергій Литвинов перебуває в українській колонії в Харківській області.