Слідком РФ хоче заочно заарештувати нардепа Лозового за участь у нападі на київський офіс "Росспівробітництва" в 2018 році

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Російські слідчі звинувачують Лозового за статтею "напад на представника іноземної держави або співробітника міжнародної організації...". За нею Лозовому в Росії загрожує від п'яти до десяти років.

Йдеться про події лютого 2018 року: тоді в Києві члени організацій "С14", "Традиція і порядок" і "Правий сектор", серед яких був і Лозовий, увірвалися в будівлю "Росспівробітництва", зірвали прапор Росії і спалили його.

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Активісти назвали це "перформансом із метою привертання уваги до функціонування в Україні відверто проросійської організації".