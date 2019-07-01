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01.07.19 22:46

У Києві загинув 4-річний хлопчик, випавши з вікна квартири на 9 поверсі, - Нацполіція

У Києві на вулиці Мілютенка загинула дитина, випавши з вікна дев'ятого поверху.

У Києві загинув 4-річний хлопчик, випавши з вікна квартири на 9 поверсі, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Попередньо поліцейські з'ясували, що мати залишила дитину без нагляду і пішла займатися домашніми справами. Через деякий час вона почула крик, а коли забігла в кімнату, побачила відкритий балкон і відсутність дитини. На місці події медики констатували смерть хлопчика.

Слідчий відділ Деснянського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією - нещасний випадок Кримінального кодексу України.

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