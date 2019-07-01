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01.07.19 23:59

Співробітники НАБУ, підозрювані у зв'язках з фігурантами збройового скандалу, отримали догани і попередження, - "Бігус". ВIДЕО

Журналісти-розслідувачі продовжують публікувати сюжети про корупцію в "Укроборонпромі" і про реакцію на них правоохоронних органів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Бігус".

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Нагадаємо, 25 лютого команда "Bihus.info" опублікувала розслідування про схеми розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування є син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Крім того, в розслідуванні фігурували окремі співробітники Національного антикорупційного бюро.

23 квітня НАБУ завершило внутрішнє розслідування щодо своїх співробітників, які фігурували в листуванні з розслідування журналістів Bihus.info. Матеріали внутрішнього розслідування передали Дисциплінарній комісії.

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