Апеляційний суд залишив під вартою двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"1 липня 2019 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на рішення слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 04 червня 2019 року, якою задоволено клопотання слідчого і застосовано щодо підозрюваного Приходька І. О. запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб, терміном до 30 липня 2019 включно", - сказано в ньому.

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За результатами апеляційного розгляду постанову про арешт залишено без змін.

Володимира Петровця, підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика, також залишили під арештом.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.