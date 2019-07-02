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02.07.19 07:48

Ворог за добу 25 разів атакував позиції ОС: двоє українських воїнів загинуло, ще двох поранено, ліквідовано трьох окупантів, - штаб

1 липня збройні формування РФ 25 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворог за добу 25 разів атакував позиції ОС: двоє українських воїнів загинуло, ще двох поранено, ліквідовано трьох окупантів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС в Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 10 разів:

"В результаті ворожих обстрілів два українські військовослужбовці загинуло, ще двоє – дістали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки 1 липня трьох окупантів знищено, та ще п'ятьох поранено.

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Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:

поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поряд населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з міномету калібру 82 мм.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Як повідомлялося, 1 липня, близько 10.50 унаслідок обстрілу незаконними збройними формуваннями ОРДЛО околиць с.Водяне Волноваського району Донецької області протитанковою керованою ракетою розстріляний санітарний автомобіль Збройних сил України.

В результаті обстрілу загинули 48-річна санінструктор і 47-річний старший водій, а старшина дістав вогнепальне поранення м'яких тканин поперекової ділянки.

Ворог за добу 25 разів атакував позиції ОС: двоє українських воїнів загинуло, ще двох поранено, ліквідовано трьох окупантів, - штаб 01
Ворог за добу 25 разів атакував позиції ОС: двоє українських воїнів загинуло, ще двох поранено, ліквідовано трьох окупантів, - штаб 02

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