Це особиста позиція Богдана, - Стефанчук про ідею зробити російську мову регіональною на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Це однозначно, мені здається, слід трактувати як особисту позицію Андрія Богдана, бо вона не зовсім корелюється з тим, що заявлено в програмі нашої партії. Оскільки для нас визначальним є положення статті 10 Конституції України, відповідно до якої єдиною державною мовою України є українська мова", - сказав він.

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Нагадаємо, глава ОПУ Андрій Богдан заявив, що російська мова могла б отримати статус регіональної на території Донецької та Луганської областей після референдуму.

Як повідомлялося, Закон "Про засади державної мовної політики", який внесли народні депутати Вадим Колесніченко та Сергій Ківалов, був прийнятий, підписаний і набув чинності в 2012 році. Він передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність національних меншин перевищує 10 відсотків.

Нагадаємо, що 23 лютого 2014 року Верховна Рада визнала цей закон таким, що втратив силу, а 28 лютого 2018 року Конституційний суд назвав його неконституційним.