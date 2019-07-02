Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним: опубліковано фото з місця трагедії. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє джерело InfoResist у зоні ООС.

Нагадаємо, вчора вранці терористи атакували медичний "Хамер" 36-ї бригади ЗСУ під час евакуації пораненого бійця. В результаті пострілу з "ПТРК" (за попередніми даними) від автомобіля залишився лише каркас. Медики бригади виїхали для евакуації пораненого бійця, якого підстрелив снайпер.

За кермом автомобіля був старший матрос Сергій Майборода. Він загинув на місці.

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Сержант Ірина Шевченко дістала вибухову травму й опіки. Її госпіталізували у вкрай важкому стані. Медики дві години боролися за її життя, але вона не вижила.









Фото: сайт InfoResist