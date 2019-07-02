"Медики і швидка допомога ніколи не мають бути мішенями", - Волкер засудив обстріл санітарного автомобіля найманцями РФ на Донбасі

Про це він написав у своєму акаунті в твітері передає Цензор.НЕТ.

"Сумна звістка з Донбасу. Медики і швидка допомога ніколи не мають бути мішенями", - заявив Волкер.

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Нагадаємо, вчора вранці терористи атакували медичний "Хамер" 36-ї бригади ЗСУ під час евакуації пораненого бійця. В результаті пострілу з "ПТРК" (за попередніми даними) від автомобіля залишився лише каркас. Медики бригади виїхали для евакуації пораненого бійця, якого підстрелив снайпер.

За кермом автомобіля був старший матрос Сергій Майборода. Він загинув на місці.

Сержант Ірина Шевченко дістала вибухову травму й опіки. Її госпіталізували у вкрай важкому стані. Медики дві години боролися за її життя, але вона не вижила.