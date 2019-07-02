Співпраця з КДБ - не гріх. За радянських часів без Комітету держбезпеки в церкві нічого не робилося, - Філарет

Про це заявив почесний патріарх Православної церкви України Філарет в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко, опублікованому 1 липня на сторінці телеканалу ZIK у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За радянських часів без КДБ в церкві нічого не робилося, не можна було ні висвятити священника, ні єпископа, все треба було узгоджувати з КДБ. Якщо не погоджено з КДБ, така людина не може бути священником. Тому всі єпископи російської церкви в радянські часи мали контакти в КДБ, не було інших єпископів і не могло бути", - заявив він.

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Філарет додав, що у всіх єпископів Православної церкви України є контакти з СБУ, але "такої залежності, яка була за часів СРСР, немає".

"Зараз можуть запропонувати. Єпископ може послухати, а може і не послухати", - пояснив він.

Почесний патріарх уточнив, що спецслужби збирають компромат на духовенство і можуть впливати на нього, погрожуючи опублікувати компромати.

Разом з тим, на його думку, священники можуть співпрацювати зі спецслужбами, але не повинні зраджувати Бога.

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"Співпраця з КДБ - не гріх ... Якщо Господь цю радянську безбожну владу допустив, то треба жити в умовах цієї безбожної влади. Так само, як Господь допустив римську язичницьку владу. Допустив? Які не визнавали істинного Бога і боролися з християнами і мучили їх. А апостол Павло говорить: "владу слухайте і виконуйте". Тому і ми, живучи в умовах Радянського Союзу, виконували закони радянської влади. Але віру не продавали", - заявив він.

Філарет уточнив, що за віру священники йшли на розстріл і на заслання.

"Коли мене вперше викликали офіцери МДБ, тоді ще і вимагали, щоб я, як священник, відкривав таємницю сповіді. Я сказав, що я не маю права на це, тому що це таємниця сповіді. Витягнув пістолет, поклав на стіл і сказав , що може мене розстріляти. А це було в сталінські часи. А я сказав, що можете розстріляти, для мене це не має значення ... Багато єпископів і духовенства так чинили. Тобто, не віддавали кесарю боже. Тому владі треба підкорятися будь-якій, якщо Господь її попустив, але боже не віддавати і йти на смерть", - підсумував почесний патріарх.