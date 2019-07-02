Порошенко підписував зі вселенським патріархом таємні угоди, - Філарет

Про це заявив Філарет в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко, опублікованому 1 липня на сторінці телеканалу ZIK у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сказати, що винен хтось один, не можна. Винен і президент (Порошенко. - Ред.). Він (Порошенко. - Ред.) підписував таємні угоди, про які я як патріарх не знав. У цих таємних угодах, які стали тепер відомі, записано, що вселенський патріарх має на території України ставропігійні об'єкти, тобто церковні монастирі, храми, які безпосередньо підпорядковується не предстоятелю української церкви, а вселенському патріарху. Я про це не знав", - заявив він.

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За словами Філарета, поки вселенському патріархату передали тільки Андріївську церкву, але, за даними ЗМІ, їй повинні передати "ще багато монастирів", в тому числі Успенську церкву у Львові. Почесний патріарх додав, що Україна поки не має нічого виплачувати Вселенського патріархату.

25 червня Почесний Патріарх Філарет оголосив про створення так званого "Синоду Київського патріархату", в який зараз входять п'ятеро архієреїв.

Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

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Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.