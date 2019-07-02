У Чехії розслідують причетність 20 громадян до бойових дій на боці бойовиків на Донбасі на боці терористів, - посол Перебийніс

Про це в інтерв'ю "Голосу України" сказав посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ

"Ця тема дуже делікатна, і чеські правоохоронці не люблять багато розповідати, яким чином це відбувається. Зараз йде розслідування щодо майже 20 чеських громадян, які могли брати участь у військових діях на боці Росії на Донбасі", - повідомив він.

На цей момент засуджений тільки один чех - учасник бойових дій на сході України з боку бойовиків. Водночас його засуджено до умовного терміну.

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Перебийніс також зазначає, що питання доведеності вини є дуже непростим, оскільки більшість звинувачень ґрунтуються на відомостях з соціальних мереж або свідченнях окремих людей.

Крім того, посол зазначив, що в Чехії дуже велика кількість агентів російських спецслужб.

"Російське посольство в Празі має мало не найбільшу кількість співробітників порівняно з іншими дипустановами. Кажуть, що більше половини цих співробітників - представники спецслужб", - сказав Перебийніс.

На його думку, президент Чехії Мілош Земан - проросійський політик, але чеський уряд має однозначну проукраїнську позицію.

Нагадаємо, що раніше чеські правоохоронні органи розслідували більше 10 справ проти громадян Чехії, які брали участь у бойових діях на Донбасі.