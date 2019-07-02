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02.07.19 11:58

Ексспівробітники телеканалу ZIK звернулися до Зеленського, СБУ та Нацради ТРВ через "повзучу інтервенцію Росії в український медіапростір"

Колишні співробітники телеканалу ZIK, медіарух "Медіа за усвідомлений вибір", українські громадські організації, медіаексперти та журналісти закликали керівництво держави та органи правопорядку запобігти використанню українських телеканалів для просування прокремлівської пропаганди та повзучій окупації медіапростору Росією.

Ексспівробітники телеканалу ZIK звернулися до Зеленського, СБУ та Нацради ТРВ через "повзучу інтервенцію Росії в український медіапростір"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву опублікували на сайті "Детектор медіа".

"Телеканал, інформаційне агентство та сайт ZIK офіційно перейшли у власність Тараса Козака — близького соратника й бізнес-партнера одного з лідерів "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука. Це вже третій телеканал, придбаний Тарасом Козаком протягом року: раніше він став офіційним власником "112 Україна" та NewsOne. Разом із телеканалом "Інтер", який контролюють інші засновники проросійської ОПЗЖ, ці мовники становлять потужний медіаресурс, а його власники вже говорять про можливість придбання й інших активів", - відзначають автори.

Журналісти звертають увагу на те, що через придбані телеканали поширюють меседжі російської пропаганди, чинять тиск на владу і формують громадську думку у вигідній для РФ канві.

"Уже в перші дні після зміни власника його вплив на ZIK став очевидним. З ефіру каналу зник повтор авторської програми Тетяни Даниленко з критикою на адресу Віктора Медведчука, а її запис був видалений з офіційного YouTube телеканалу. Журналісти заявили про появу на каналі так званих "стоп-листів"– списку заборонених до запрошення в ефір публічних осіб. Ключовими коментаторами всіх подій стали представники партії ОПЗЖ", - йдеться в зверненні.

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Автори звернення вимагають від Зеленського "визначитися з позицією щодо інформаційної інтервенції Росії в український медіапростір і введення цензури на телеканалах, контрольованих проросійськими політиками".

Від СБУ вимагають "дати відповідь, чи використовувалися кошти країни-агресора для скупки українських медіаактивів, що веде до підриву суверенітету і територіальної цілісності України".

Національну раду з питань телебачення і радіомовлення просять стежити за ефірами NewsOne, "112 Україна" і ZIK і перевіряти їх на відповідність українському законодавству.

Публічних людей - політиків, громадських діячів, експертів, діячів культури, мистецтва, - просять уникати участі в ефірах телеканалів, контрольованих Віктором Медведчуком.

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Українських журналістів закликають "об'єднуватися проти перетворення українських медіа на інформаційно-пропагандистське представництво Кремля".

Заяву підписали понад 60 ексспівробітників телеканалу ZIK, включно із журналістами Вахтангом Кіпіані та Тетяною Даниленко. З повним списком підписантів, а також тих, хто підтримав заяву можна ознайомитися тут.

14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.

В Адміністрації президента 19 червня відбулася зустріч з колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука - Тарасом Козаком.

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.

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