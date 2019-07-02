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02.07.19 11:47

Два медики-волонтери дістали кульові поранення унаслідок обстрілу терористів на Донбасі, - поліція

У Донецькій області унаслідок обстрілу бойовиків поранено двох волонтерів. За попередніми даними, потерпілі дістали кульові поранення, рухаючись на авто дорогою Мар'їнка-Красногорівка. Зараз вони перебувають у військовому госпіталі м. Покровськ.

Два медики-волонтери дістали кульові поранення унаслідок обстрілу терористів на Донбасі, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Донецькій області.

"У Мар'їнський відділ поліції надійшло повідомлення від працівників Центральної міської лікарні м. Курахово про надання медичної допомоги двом медикам-волонтерам, 42 і 32 років.

За їхніми словами, кульові поранення вони дістали під час снайперського обстрілу, рухаючись на автомобілі по автодорозі між м. Мар'їнка та м. Красногорівка", - сказано в повідомленні.

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Поліцейські встановлюють всі обставини події.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

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