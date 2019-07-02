На ділянці розведення сил у Станиці Луганській перебувають групи переодягнених у цивільне найманців РФ, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"У районі н.п. Станиця Луганська, на території, з якої за заявами противника виведені його війська, продовжують перебувати групи військовослужбовців російських окупаційних військ, які видають себе за місцевих жителів, переодягнувшись у цивільний одяг", - сказано в повідомленні.

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Водночас, як зазначили в ГУР, російське окупаційне командування через підконтрольні засоби масової інформації поширює чутки про недотримання домовленості про розведення військ командуванням Об'єднаних сил і повернення українських підрозділів на попередньо займані позиції.

"Для підготовки відповідних фейкових відеоматеріалів залучаються знімальні групи, в т.ч. провідних російських телеканалів", - додали в пресслужбі ГУР.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський назвав розведення сил у Станиці Луганській "початком кінця активної фази війни". Президент закликав українців "не піддаватися паніці і провокаціям".

Нагадаємо, розведення сил у Станиці Луганській відбулося 26-28 червня, відведення військ підтвердили спостерігачі ОБСЄ.