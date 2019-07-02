Держава заборгувала адвокатам мільйони гривень за безоплатну правову допомогу, - Рада адвокатів

Рада адвокатів України готує звернення до Кабінету міністрів України та Верховної Ради з приводу заборгованості держави за послуги адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу громадянам. Про це, як передає УНІАН, повідомляє пресслужба Національної асоціації адвокатів України. Як говориться в повідомленні, йдеться приблизно про 100 мільйонів гривень, які держава не компенсувала адвокатам за їхні послуги на початок червня. Незважаючи на часткові погашення, заборгованість продовжує залишатися істотною. Рішення написати звернення до парламенту і уряду адвокати ухвалили на засіданні Ради адвокатів України 27 червня, а приводом стала доповідь голови комітету з питань БПД при НААУ Сергія Вілкова.

Заборгованість держави перед адвокатами за надання безоплатної правової допомоги громадянам існує в багатьох регіонах держави. І це - порушення прав адвокатів, які надають БПП, - прокоментував С. Вілков. Рада адвокатів України також планує звернутися до правоохоронних органів з приводу нецільового використання бюджетних коштів в системі безоплатної правової допомоги.

Довідка. Безоплатна правова допомога (БПД) фінансується державою з державного бюджету, і право на цю допомогу має будь-який громадянин України, незалежно від матеріального становища. Система працює на підставі окремого закону 2011 року. Скористатися послугами безкоштовних адвокатів громадяни можуть у Центрах БПД, створених Мін'юстом. Для громадян ці послуги будуть безкоштовними, а адвокати отримають за них мінімальний гонорар за рахунок коштів з держбюджету. Виділені на БПД бюджетні кошти розподіляються у співвідношенні 60% (власне, гроші адвокатів) на 40% (витрати на утримання чиновників Мін'юсту, які обслуговують систему безоплатної правової допомоги). При нормальному співвідношенні в світовій практиці 80% на 20%. Зараз ставка адвоката у справах, які їм доручають центри БПД, становить символічні 1,2 долара за годину.