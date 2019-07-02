ЦВК зареєструвала проросійського пропагандиста Шарія кандидатом у депутати

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

ЦВК повторно розглянула документи Шарія, якому раніше відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати, включеного до виборчого списку "Партії Шарія" під номером один, та постановила зареєструвати його кандидатом.

Також ЦВК на виконання рішення Верховного суду зареєструвала кандидатом у народні депутати Євгена Євтухова, включеного до виборчого списку "Партії Шарія" під номером п'ять, якому було відмовлено в реєстрації постановою Центрвиборчкому від 24 червня.

Таким чином, сьогодні комісія постановила доповнити виборчий список "Партії Шарія" даними про Шарія та Євтухова.

Нагадаємо, що 24 червня ЦВК відмовилася реєструвати кандидатом у народні депутати Анатолія Шарія.

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Причиною відмови в реєстрації стало те, що Шарій в останні 5 років не проживає в Україні.

Крім того, в реєстрації кандидатом у нардепи відмовили номеру 5 в списку "Партії Анатолія Шарія" - Євгену Євтухову. Він, згідно з даними Держприкордонслужби, протягом останніх 5 років двічі виїжджав з України на термін, що перевищує 90 днів.