Клімкін про ноту РФ: "Ми чітко написали, що готові далі розмовляти"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в бліц-інтерв'ю "Українським Новинам".

"Ми чітко написали (в відповідній ноті), що ми готові далі розмовляти (з Росією), і, власне кажучи, це вже зробив наш тимчасовий повірений у РФ того ж дня щодо можливості використання тих документів, сторонами в яких є Україна і Росія", - підкреслив Клімкін.

Він зазначив, що МЗС було важливо вказати міжнародно-правову позицію в ноті РФ перед самітом "Великої двадцятки" (G-20).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський направив Гройсману лист з вимогою притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності, - Богдан

Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський публічно звинуватив міністра закордонних справ Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з ним ноту до Російської Федерації про українських полонених моряків.

На думку глави МЗС України, Російська Федерація підготувала дипломатичну пастку для України в справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента України хтось в неї попався.

Сьогодні, 1 липня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що йде в політичну відпустку.