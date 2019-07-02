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02.07.19 15:23

Клімкін про ноту РФ: "Ми чітко написали, що готові далі розмовляти"

Глава МЗС Павло Климко заявляє, що відповідь Міністерства закордонних справ на ноту Росії не містила переговорів про звільнення 24 українських моряків за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права.

Клімкін про ноту РФ: "Ми чітко написали, що готові далі розмовляти"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в бліц-інтерв'ю "Українським Новинам".

"Ми чітко написали (в відповідній ноті), що ми готові далі розмовляти (з Росією), і, власне кажучи, це вже зробив наш тимчасовий повірений у РФ того ж дня щодо можливості використання тих документів, сторонами в яких є Україна і Росія", - підкреслив Клімкін.

Він зазначив, що МЗС було важливо вказати міжнародно-правову позицію в ноті РФ перед самітом "Великої двадцятки" (G-20).

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Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський публічно звинуватив міністра закордонних справ Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з ним ноту до Російської Федерації про українських полонених моряків.

На думку глави МЗС України, Російська Федерація підготувала дипломатичну пастку для України в справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента України хтось в неї попався.

Сьогодні, 1 липня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що йде в політичну відпустку.

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