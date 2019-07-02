Sea Breeze-2019: Росія перекрила один із районів навчань. КАРТА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Український мілітарний портал".

"Як і очікувалося Росія вдалась до перепон та провокацій в ході міжнародних навчань Sea Breeze 2019, які проводить Україна разом з 19 країнами учасниками. Перед самим початком навчань Росія міжнародним приписом 0698/2019 перекрила район площею у 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі де мала розташуватися одна з локацій міжнародних навчань", - наголошується в повідомленні.

Перекритий район на карті:

Раніше цю інформацію підтвердив командувач ВМС Збройних сил України Ігор Воронченко.

"Напередодні навчань ми отримали повідомлення про закриття однієї з ділянок Чорного моря. Ви дивуєте нас, втім ми звикли до такої поведінки Росії, але ви також дивуєте міжнародних партнерів. Ми змінили район навчань, ми не зобов’язані були діяти саме в тому районі. Будемо укріплювати навички з виконання задач на морі, в повітрі та на суші разом із нашими партнерами", - цитує адмірала Радіо Свобода.

Як повідомлялося раніше, в Одеській і Миколаївській та Херсонській областях, а також у північно-західній частині Чорного моря 1 липня стартували українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019".

Під час навчань військові з двох десятків країн відпрацюють виконання завдань за стандартами НАТО - на землі, у воді, під водою і в повітрі. Військові анонсують унікальний формат проведення підготовки.

У морській компоненті заплановано артилерійські стрільби та багато вправ, суть яких не розголошується, оскільки залишається актуальним режим "вільної гри" (free play), в якому раптові завдання надходитимуть від багатонаціонального штабу навчань.

Загалом у навчаннях планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів і більш як 900 чоловік особового складу, з яких 10 одиниць корабельно-катерного складу Морської охорони, вертольоти і два літаки прикордонної авіації та близько 200 осіб персоналу Держприкордонслужби.

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