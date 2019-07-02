В окупованому Криму затримали кримського татарина через пост у соцмережі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це повідомив громадський захисник Сейтосман Караль.

За його словами, Сейяра затримали співробітники поліції 2 липня біля будинку його батьків.

"До нього приходили ще вчора (1 липня. - Ред.), попросили проїхати з ними, але він відмовився, пославшись на те, що у співробітників поліції не було постанови, сьогодні його затримали біля будинку батьків у Судаку", - сказав громадський захисник.

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Караль додав, що зараз Сейяр Еміров перебуває у відділенні поліції, куди громадського захисника не допускають.

"Мене не пускають у відділення, я не можу ознайомитися з матеріалами справи. Але мені він сказав, що затриманий за пост у соціальній мережі "ВКонтакте", датований 2013 роком", - підкреслив Караль.

Суд над Еміровим відбудеться 2 липня, в рамках адміністративного правопорушення за статтею 20.29 КоАП Росії - "виробництво і розповсюдження екстремістських матеріалів".

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