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02.07.19 17:10

Савченко не з'явилася на засідання суду щодо обрання їй запобіжного заходу, заявивши, що зайнята агітацією. Суд визнав це поважною причиною, - ГПУ

Суд не зміг обрати запобіжний захід народному депутату Надії Савченко, обвинуваченій у підготовці теракту, тому що вона замість судового засідання поїхала проводити передвиборчу агітацію.

Савченко не з'явилася на засідання суду щодо обрання їй запобіжного заходу, заявивши, що зайнята агітацією. Суд визнав це поважною причиною, - ГПУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації Генеральної прокуратури.

"У вівторок, 2 липня 2019 року колегія суддів укотре відклала проведення підготовчого засідання, цього разу у зв'язку з відсутністю обвинуваченої народної депутатки України С., яка замість обов'язкової явки в суд вирушила для проведення передвиборчої агітації в Донецькій області", - кажуть у повідомленні ГПУ.

При цьому у відомстві говорять, що суд "із незрозумілих мотивів" визнав причину неявки Савченко поважною.

Суд відмовився розглядати клопотання про застосування запобіжного заходу і призначив наступне судове засідання на 27 серпня 2019.

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"Таким чином, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, представлені стороною обвинувачення ще 07.05.2019, залишаться безпідставно нерозглянутими судом вже понад три місяці", - зазначили в ГПУ.

Нагадаємо, 15 березня 2018 року Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради три подання: про зняття недоторканності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко. Її підозрюють у спробі організації "збройного державного перевороту методом терору".

Сама Савченко, коментуючи ці звинувачення, заявила: "Я планувала показати владі те, що може бути. Я почала створювати сюрреалізм".

Регламентний комітет одноголосно проголосував і рекомендував ВР підтримати подання Генпрокурора.

22 березня Генеральна прокуратура опублікувала оперативні аудіозаписи і відеоматеріали про причетність Надії Савченко до організації та планування теракту в українському парламенті.

Того ж дня Рада скасувала недоторканність, а також надала дозвіл на затримання та арешт депутата Надії Савченко.

Після такого рішення Надію Савченко було затримано в приміщенні ВР і доставлено в слідчий ізолятор СБУ.

15 квітня 2019 року народного депутата Надію Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана звільнили з-під варти в залі Броварського міськрайонного суду Київської області. Це стало можливим, оскільки опівночі з 15 на 16 квітня закінчився термін їх тримання під вартою, який не був продовжений. За словами прес-секретаря генпрокурора Юрія Луценка Лариси Сарган, прокурори були позбавлені можливості внести клопотання про застосування нового запобіжного заходу для підозрюваних в тероризмі Надії Савченко та Володимира Рубана.

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