Савченко не з'явилася на засідання суду щодо обрання їй запобіжного заходу, заявивши, що зайнята агітацією. Суд визнав це поважною причиною, - ГПУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації Генеральної прокуратури.

"У вівторок, 2 липня 2019 року колегія суддів укотре відклала проведення підготовчого засідання, цього разу у зв'язку з відсутністю обвинуваченої народної депутатки України С., яка замість обов'язкової явки в суд вирушила для проведення передвиборчої агітації в Донецькій області", - кажуть у повідомленні ГПУ.

При цьому у відомстві говорять, що суд "із незрозумілих мотивів" визнав причину неявки Савченко поважною.

Суд відмовився розглядати клопотання про застосування запобіжного заходу і призначив наступне судове засідання на 27 серпня 2019.

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"Таким чином, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, представлені стороною обвинувачення ще 07.05.2019, залишаться безпідставно нерозглянутими судом вже понад три місяці", - зазначили в ГПУ.

Нагадаємо, 15 березня 2018 року Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради три подання: про зняття недоторканності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко. Її підозрюють у спробі організації "збройного державного перевороту методом терору".

Сама Савченко, коментуючи ці звинувачення, заявила: "Я планувала показати владі те, що може бути. Я почала створювати сюрреалізм".

Регламентний комітет одноголосно проголосував і рекомендував ВР підтримати подання Генпрокурора.

22 березня Генеральна прокуратура опублікувала оперативні аудіозаписи і відеоматеріали про причетність Надії Савченко до організації та планування теракту в українському парламенті.

Того ж дня Рада скасувала недоторканність, а також надала дозвіл на затримання та арешт депутата Надії Савченко.

Після такого рішення Надію Савченко було затримано в приміщенні ВР і доставлено в слідчий ізолятор СБУ.

15 квітня 2019 року народного депутата Надію Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана звільнили з-під варти в залі Броварського міськрайонного суду Київської області. Це стало можливим, оскільки опівночі з 15 на 16 квітня закінчився термін їх тримання під вартою, який не був продовжений. За словами прес-секретаря генпрокурора Юрія Луценка Лариси Сарган, прокурори були позбавлені можливості внести клопотання про застосування нового запобіжного заходу для підозрюваних в тероризмі Надії Савченко та Володимира Рубана.