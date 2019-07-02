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02.07.19 17:18

Заїзд на пішохідний міст у Києві: водія Mercedes притягнули до адміністративної відповідальності за двома статтями

Сьогодні патрульні притягнули до адміністративної відповідальності водія Mercedes, який проїхався пішохідним мостом і згодом двічі не з'явився в суд щодо цього порушення.

Заїзд на пішохідний міст у Києві: водія Mercedes притягнули до адміністративної відповідальності за двома статтями

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу патрульної поліції.

Так, порушник не з'явився в суд у зазначений у виклику термін, і патрульні направили йому ще один лист в якому зазначили, що в разі його відсутності справу буде розглянуто без його участі. Але водій так і не прибув на розгляд, не повідомивши про причини своєї відсутності і не направивши жодних заяв і клопотань.

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У результаті патрульні склали на громадянина постанову за вчинення ним одразу двох правопорушень — керування транспортним засобом будучи позбавленим такого права судом (ч.4 ст.126 КУпАП) та проїзд по пішохідному мосту (ч.1 ст.122 КУпАП).

Як повідомляв Цензор.НЕТ, невідомий водій на "Мерседесі" виїхав на новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів у Києві.

Пізніше скляну підлогу нового пішохідного моста в Києві вирішив перевірити мотоцикліст.

Заїзд на пішохідний міст у Києві: водія Mercedes притягнули до адміністративної відповідальності за двома статтями 01

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