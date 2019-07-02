Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
02.07.19 17:46

Зеленський узяв під контроль розслідування вибуху на дитячому майданчику на Дніпропетровщині, - в.о. голови Дніпропетровської ОДА Батура

Президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває з візитом в Канаді, взяв під особистий контроль розслідування обставин вибуху на дитячому майданчику в селі Пашена Балка на Дніпропетровщині, внаслідок якого постраждало шестеро дітей.

Зеленський узяв під контроль розслідування вибуху на дитячому майданчику на Дніпропетровщині, - в.о. голови Дніпропетровської ОДА Батура

Про це заявив т.в.о. голови Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Батура, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.

"Президент знає про ситуацію і взяв під контроль розслідування трагедії. Він вважає неприпустимим, коли на смітнику діти знаходять снаряд і граються ним на дитячому майданчику. Глава держави підкреслив, що мають бути з'ясовані всі обставини трагедії і притягнуті до відповідальності винні особи", - підкреслив т.в.о. голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Він нагадав, що наймолодшому з постраждалих дітей - п'ять років, найстаршому - 16.

Читайте також: Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію. ФОТОрепортаж

"Двоє хлопців - у реанімації у важкому стані. У них - мінно-вибухові травми, проникаючі поранення. Дітей вже прооперували, - повідомив зі свого боку в.о. директора Дніпропетровської дитячої обласної лікарні Олександр Хитрик.

Ще четверо дітей, за словами медика, перебувають у травматології в стані різного ступеня тяжкості (у них переломи і осколки). "Двох із них також прооперовано", - поінформував Хитрик.

Нагадаємо, 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику в с.Пашена Балка Дніпровського району стався вибух невстановленого предмета, поранення дістали 6 дітей у віці від 4-х до 16 років.

За попереднім висновком вибухотехніків, які проводили огляд місця події, вибухнула граната для підствольного гранатомета ВОГ-25п. Розслідування цього факту ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100