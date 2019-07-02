Зеленський узяв під контроль розслідування вибуху на дитячому майданчику на Дніпропетровщині, - в.о. голови Дніпропетровської ОДА Батура

Про це заявив т.в.о. голови Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Батура, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.

"Президент знає про ситуацію і взяв під контроль розслідування трагедії. Він вважає неприпустимим, коли на смітнику діти знаходять снаряд і граються ним на дитячому майданчику. Глава держави підкреслив, що мають бути з'ясовані всі обставини трагедії і притягнуті до відповідальності винні особи", - підкреслив т.в.о. голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Він нагадав, що наймолодшому з постраждалих дітей - п'ять років, найстаршому - 16.

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"Двоє хлопців - у реанімації у важкому стані. У них - мінно-вибухові травми, проникаючі поранення. Дітей вже прооперували, - повідомив зі свого боку в.о. директора Дніпропетровської дитячої обласної лікарні Олександр Хитрик.

Ще четверо дітей, за словами медика, перебувають у травматології в стані різного ступеня тяжкості (у них переломи і осколки). "Двох із них також прооперовано", - поінформував Хитрик.

Нагадаємо, 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику в с.Пашена Балка Дніпровського району стався вибух невстановленого предмета, поранення дістали 6 дітей у віці від 4-х до 16 років.

За попереднім висновком вибухотехніків, які проводили огляд місця події, вибухнула граната для підствольного гранатомета ВОГ-25п. Розслідування цього факту ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).