Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
02.07.19 17:24

Акція протесту проти реєстрації кандидатами в нардепи Клюєва і Шарія відбудеться увечері 2 липня на Майдані

Волонтер Роман Синіцин закликав усіх небайдужих громадян вийти на акцію протесту увечері 2 липня на Майдан, після того, як ЦВК зареєструвала кандидатами в нардепи Шарія та Клюєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Синіцин зазначив: "Російського пропагандиста Шарія і шістку Януковича Клюєва зареєстровано кандидатами в депутати.

Зареєстровано, хоча вони не жили останні 5 років в Україні та за законом взагалі не мали жодних шансів бути зареєстрованими.

Читайте також: ЦВК зареєструвала ексглаву АП Януковича Клюєва кандидатом у нардепи

А в цей час із в'язниць випускають терористів і вбивць Небесної сотні.

Я цього терпіти не збираюся. О 20:00 ті, кому не по#уй, виходять на Майдан.

Якщо ви з нами - робіть репост і приходьте. Неважливо за кого ви, за Порошенка, за Вакарчука, за Тимошенко, за Ляшка чи Зеленського.

Головне, щоб ви були за Україну. Терпіти більше не можна. 20:00, Київ, Майдан Незалежності".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЦВК зареєструвала проросійського пропагандиста Шарія кандидатом у депутати

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100