ЗСУ 29 червня знищили на Донбасі два комплекси РЕБ терористів - "ТОРН-МД" і Р-330Ж "Житель", - InformNapalm

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє InformNapalm

Волонтери InformNapalm по власних каналах перехоплення інформації зафіксували 29 червня, що ураження насправді відбулося, проте мова може йти про два різні комплекси. Один з яких насправді сучасний російський автоматизований мобільний комплекс радіоконтролю тактичного призначення "ТОРН-МД", а другий – російська станція перешкод Р-330Ж "Житель". Обидві ці системи працюють у зв’язці. "ТОРН"- веде розвідку, а "Житель" здійснює придушення.

Тримати два комплекси "ТОРН" на одній позиції немає сенсу, це ще один факт на користь інсайдерських джерел InformNapalm.

Зазначимо, що ці технічні засоби є складними комплексами, якими можуть керувати виключно фахівці. Тому можна вважати, що, крім ураження коштовних систем противника, могли бути знищені і кадрові російські військовослужбовці.

Також волонтери InformNapalm провели геолокацію по вказаному відео і визначили точні координати знищення цих російських систем: 47°29’50.2″N 37°58’31.6″E.

Чи фіксувались ці комплекси на Донбасі раніше? – Так, фіксувались. 10 лютого 2019 БПЛА Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ малого радіусу дії виявив 1 комплекс радіорозвідки "ТОРН" на шасі вантажівки (КАМАЗ), який стояв поблизу житлового будинку в Новогригорівці. Про це повідомлялося у звіті ОБСЄ.

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm неодноразово, починаючи з 2015 року, фіксували та публікували фото і координати розміщення російських комплексів "Торн" та станції перешкод Р-330Ж "Житель", які занесені у нашу базу даних доказів російської військової присутності на Донбасі.

Станом на 1 липня 2019 до нашої бази внесено вже 51 тип військової техніки та озброєння ЗС РФ, яке було викрито на окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей. Крім того, за даними InformNapalm викрито факти участі в бойових діях на Донбасі військовослужбовців з 98 військових формувань Російської Федерації з різних військових округів, які брали участь у війні як окремі консультанти і керівники, так і в складі БТГр або бойових гібридних формувань російських окупаційних сил.

Проведений InformNapalm фактчекінг свідчить, що знищення новітньої російської військової техніки на Донбасі справді відбулося 29 червня, була знайдена геолокація місця події, а також з власних джерел отримані підтвердження та додаткові факти. Проте, у нас є підстави казати, що було завдано ураження не двом комплексам "ТОРН", як зазначається у повідомленні до відео, а лише одному. А другою знищеною системою є також російська станція Р-330Ж "Житель".

Ми не претендуємо на істину в останній інстанції, проте прагнемо максимально точно відображати події та розвідувальні дані".