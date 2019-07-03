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03.07.19 00:14

"Слуга народу" третій тиждень мовчить із приводу наявності в її списку громадянина РФ Соколова, - журналіст Іванов

Партія "Слуга народу" вже третій тиждень не помічає наявності в її виборчому списку громадянина РФ Михайла Соколова, виконавчого партнера російської лобістської компанії Kesarev Consulting.

"Слуга народу" третій тиждень мовчить із приводу наявності в її списку громадянина РФ Соколова, - журналіст Іванов

Про це пише в Facebook журналіст Сергій Іванов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не знаю, за кого нас має цей пихатий москвич, але перевірити цю інформацію можна дуже просто і дуже швидко, адже існують офіційні російські ресурси, які стверджують, що паспорт громадянина РФ Соколова Михайла Юрійовича 4001 №873592 на сьогодні є дійсним", - зазначає він.

Слуга народу третій тиждень мовчить із приводу наявності в її списку громадянина РФ Соколова, - журналіст Іванов 01
Слуга народу третій тиждень мовчить із приводу наявності в її списку громадянина РФ Соколова, - журналіст Іванов 02

"Все це свідчить про відверту брехню кандидата в депутати українським виборцям, а також про спробу отримати депутатський мандат шляхом введення їх в оману", - робить висновок Іванов, нагадуючи, що саме ігнорування очевидних порушень і злочинів "зробило Порошенка колишнім президентом і суттєво вплинуло на рейтинг його політичної сили".

Нагадаємо, інформацію про російське громадянство Соколова раніше оприлюднив одеський активіст Сергій Стерненко.

Сам Соколов визнав, що отримав український паспорт у 2017 році і зараз робить все можливе, щоб вийти з громадянства РФ.

Слуга народу третій тиждень мовчить із приводу наявності в її списку громадянина РФ Соколова, - журналіст Іванов 03

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