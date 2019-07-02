На Харківщині впав навчальний літак Л-39, курсант встиг катапультуватися (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Український мілітарний портал.

Курсант, який виконував навчальний політ встиг катапультуватися і здійснюються його пошуки.

За попередньою інформацією на літаку L-39 з бортовим номером 08 відмовив двигун.

Цей L-39 зі складу 203-ї навчальної авіаційної бригади проходив капітальний ремонт на Державному підприємстві "Чугуївський авіаційний ремонтний завод" і в березні 2014 року його було передано в частину.

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Як повідомили в Міністерстві оборони України, 2 липня близько 16.00 під час виконання курсантом третього курсу Харківського національного університету Повітряних Сил чергового самостійного навчально-тренувального польоту за маршрутом на літаку Л-39 виникла позаштатна ситуація. Пілот повідомив про неї групі керівництва польотів і було прийнято рішення про катапультування.

Після катапультування і приземлення курсант самостійно вийшов на зв'язок і повідомив, що ушкоджень немає, стан здоров'я задовільний. За ним виїхала група пошуковців.

Літак впав у полі біля селища Старовірівка Куп'янського району Харківської області. Жертв і постраждалих немає.

Призначено спеціальну комісію, яка з'ясовуватиме причини аварії.