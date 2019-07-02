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02.07.19 18:27

Рух транспорту по Шулявському мосту обіцяють відкрити до кінця року, - Кличко

Рух транспорту по Шулявському мосту підрядна організація обіцяє відновити вже до кінця року.

Рух транспорту по Шулявському мосту обіцяють відкрити до кінця року, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "112 Україна".

Кличко заявив, що Шулявський міст "був дуже втомлений", а от роботи з його реконструкції тривають ефективно й інтенсивно.

"Роботи йдуть досить ефективно, інтенсивно. Зараз повністю розібрали старий міст, який був дуже втомлений. І метал може втомитися, і бетон, і мости у нас втомлюються, якщо за ними не доглядати. Щодо Шулявського мосту у нас все нормально. Підрядник обіцяє відкрити рух транспорту вже до кінця цього року", - сказав Віталій Кличко.

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