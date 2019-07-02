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02.07.19 20:15

"Гарантований покупець" впевнений у скасуванні постанови Окружного адмінсуду Києва щодо тарифів "Укренерго"

Постанова Окружного адміністративного суду Києва, яким призупинено дію постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про встановлення тарифів для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на 2-ге півріччя, значно ускладнює роботу держпідприємства (ДП) "Гарантований покупець". Відповідну постанову прийнято на забезпечення адміністративного позову акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" (№640/11330/19).

"Гарантований покупець" впевнений у скасуванні постанови Окружного адмінсуду Києва щодо тарифів "Укренерго"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві держкомпанії.

"Фахівці ДП "Гарантований покупець", проаналізувавши відповідне рішення суду та обставини його ухвалення, прийшли до висновку, що воно прийняте з порушеннями норм матеріального і процесуального права", - заявили в держкомпанії.

ДП "Гарантований покупець" висловлює впевненість, що НКРЕКП оскаржить постанову Окружного адмінсуду Києва в апеляційних інстанціях і постанову суду першої інстанції буде скасовано.

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"ДП "Гарантований покупець" сподівається - Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків енергетики і комунальних послуг і надалі здійснюватиме рішучі дії щодо захисту нового конкурентного ринку електроенергії", - йдеться в заяві, яку розміщено на веб-сайті компанії.

Нагадаємо, 1 липня в рамках другого етапу енергореформи почав роботу оптовий ринок електроенергії, який включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. Для забезпечення безперебійної роботи всіх сегментів нового ринку Кабінет Міністрів України створив на базі держпідприємства "Енергоринок" 2 державні підприємства для роботи в новій моделі оптового ринку електроенергії - ДП "Оператор ринку" і ДП "Гарантований покупець".

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