Медика Ірину Шевченко, яка загинула на Донбасі, поховають 3 липня на Алеї Героїв у Херсоні

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала військовослужбовець ЗСУ Юлія Паєвська.

Вона зазначила: "Зустріч загиблої Шевченко І.В. завтра на Антоновському мосту о 07.00 ранку.

Після чого переїзд до с.Молодіжного до місця проживання.

О 10.00 тіло перевозять до Будинку Культури Текстильщиків вул. Перекопська, 158.

З 11.00 до 13.00 прощання та панахида.

О 13.00 виїзд до центрального кладовища селища Геологів на Алею Героїв. З 13.30 до 15.00 поховання.

О 15.00 переїзд на автобусах розрахованих на 200 осіб до площі Свободи, 1 в Херсонську ОДА, в столовій якої відбудеться поминальний обід. О 16.30 роз'їзд".

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Ірина Вікторівна Шевченко, 1970 року народження, жителька міста Херсон, бойовий медик, кавалер ордена "За Мужність", сержант, дістала важкі поранення, була доставлена в 61-й військовий госпіталь м. Маріуполь, де 1 липня о 14.10 її серце зупинилося.